Die 915 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind von den Goodyear-Fabrikschliessungen in Fulda und teilweise Hanau betroffen. Das Werk in Fulda soll in diesem Jahr schliessen. Durch die Einschnitte dort und in Hanau gingen laut Mitteilung der Kommission 1171 Arbeitsplätze verloren. Deutschland stellte demnach im März einen Antrag auf Unterstützung aus dem EGF.