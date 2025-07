Der Konzern hatte Anfang Mai vermeldet, die Zustellung von Paketen mit dem Schnelllieferdienst Notime per Ende September 2025 einzustellen. Die Nachfrage bei der Zustellung von sogenannten Same-Day-Lieferungen sei unter den Erwartungen geblieben, so die Post damals. Die Post und Notime setzten alles daran, den Stellenabbau so sozialverträglich wie möglich zu gestalten.