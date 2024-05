An der grundlegenden Ausrichtung des Kriegs wird sich mit Beloussows Ernennung Experten zufolge aber wenig ändern. An der Front läuft es aus russischer Sicht derzeit ohnehin gar nicht so schlecht: Seit Monaten hat Russland im Osten der Ukraine schon die Initiative. Die ukrainische Sommeroffensive des vergangenen Jahres ist weitgehend fehlgeschlagen. Der lange Mangel an Munition und Waffen hat dazu geführt, dass Kiew seit Jahresbeginn wichtige Stellungen verloren hat - allen voran die zur Festung ausgebaute Kleinstadt Awdijiwka in unmittelbarer Nähe der schon seit 2014 von prorussischen Kräften gehaltenen Industriestadt Donezk.