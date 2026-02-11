Betroffen ist das gesamte Fahrpersonal der Nightjet-Züge des Standorts Zürich, wie die Gewerkschaft schreibt. Sie bestätigt damit teilweise einen Bericht des «Tages-Anzeiger». Newrest betreibe den betroffenen Standort seit 2025 und sei als Vertragspartner der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) für Billetkontrollen und Service in den Nachtzügen verantwortlich.