Der Ständerat war am Montag zum zweiten Mal an der Reihe bei der umstrittenen Vorlage. Nach der rund anderthalbstündigen Beratung blieben im Vergleich zum Nationalrat nur noch wenige Differenzen im Finanzplan übrig - im Umfang von rund 72 Millionen Franken im Jahr 2027, rund 77 Millionen Franken im Jahr 2028 und rund 79 Millionen Franken im Jahr 2029.