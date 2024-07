In Frankreich hat die entscheidende Runde der Parlamentswahl begonnen. Um 8.00 Uhr öffneten die Wahllokale für die Stichwahlen, Ergebnisse werden am Abend erwartet. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Rechtsnationalen von Marine Le Pen die absolute Mehrheit holen. Dies wäre ein Einschnitt in der Geschichte des Landes und hätte auch für die europäische Politik grosse Auswirkungen.