Israels oberste Militäranwältin stufte den Angriff in Rafah als «sehr schwerwiegenden» Vorfall ein. «Es liegt in der Natur der Sache, dass in einem Krieg von diesem Umfang und dieser Intensität auch schwerwiegende Vorfälle passieren», sagte Generalmajor Jifat Tomer-Jeruschalmi am Montag bei einer Juristenkonferenz in Eilat. «Ein Teil der Vorfälle - wie jener gestern in Rafah - sind sehr schwerwiegend.»