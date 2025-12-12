Dass nun eine Zweiflotten-Strategie geprüft werden solle, sei positiv, sagte auf Anfrage auch die Solothurner SP-Ständerätin Franziska Roth. Skandalös sei, dass der Bundesrat den Vertrag für 36 F-35 unangetastet lassen wolle, so Roth. Es gelte, die «Revolution auf dem Gefechtsfeld», etwa die Gefahr durch Drohnen, anzuerkennen. Die Bedrohungslage erfordere ganz andere Massnahmen als «High-End-Jets in US-Abhängigkeit». Auch dürfte man die enormen Folgekosten des F-35 nicht ignorieren. Denn diese drohten den Rest der Armee auszuhungern.