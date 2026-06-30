Unmittelbar nach dem Urnenentscheid hatte Bundesrat Beat Jans das BJ beauftragt, die Hauptkritik der Gegnerinnen und Gegner der E-ID bis zu deren Einführung so weit möglich umzusetzen. Die E-ID ist eine freiwillige digitale Alternative zum Schweizer Pass oder zur ID-Karte, die man immer auf dem Handy dabei haben kann.