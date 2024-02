Birnbaum verwies auf die Bedeutung der Stromnetze. «Über 95 Prozent aller Erneuerbaren-Energien-Anlagen sind in Deutschland an das Verteilnetz angeschlossen, davon ein grosser Teil ans Eon-Netz.» Kürzlich habe Eon die einmillionste Anlage ans Netz angeschlossen. Bis 2030 müssten weitere sechs Millionen neue Anlagen und dezentrale Verbraucher ans Eon-Netz angeschlossen werden. «Energiewende bei Eon heisst also: Riesige Investitionen in die Infrastruktur, die Netze, stemmen. Sie machen über 75 Prozent unseres Geschäftes aus.»