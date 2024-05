Der Energieversorger Eon hat zum Jahresstart an sein Vorjahresergebnis anknüpfen können. Durch getätigte Investitionen sei der Wegfall positiver Einmaleffekte aus dem Vorjahr mehr als ausgeglichen worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Essen mit. Die operativen Ergebnisse seien im Rahmen der eigenen Erwartungen ausgefallen, sagte Finanzchef Marc Spieker laut Mitteilung. Verglichen mit den Erwartungen der Analysten, fiel das Zahlenwerk durchwachsen aus. Der Dax -Konzern bestätigte seine Prognose für 2024.