Ausserdem bekam Eon die wirtschaftliche Schwäche in Deutschland zu spüren: Sie zeigte sich etwa in Form niedrigerer Energiemengen im Netz als geplant. Aber auch im Vertriebsgeschäft, also der Versorgung der Kunden in Europa mit Strom und Gas. Hier bremste zudem milderes Wetter die Ergebnisentwicklung aus.