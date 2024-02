Im Segment Energienetze habe das Ergebnis im vierten Quartal vor allem dank operativer Effekte in nahezu allen Ländern oberhalb der Erwartungen gelegen, hiess es. «Daneben wirkten sich im vierten Quartal temporäre Effekte in Deutschland, die in den Folgejahren an die Kunden zurückgegeben werden, sowie regulatorische Einmaleffekte in der Slowakei positiv im Ergebnis aus.» Zudem seien in der Prognose berücksichtigte negative Effekte aus einer eventuellen Verschlechterung des energiewirtschaftlichen Umfeldes in der Sparte Kundenlösungen nicht eingetreten.