Der Versorger Eon will die Investitionen in den Ausbau seiner Energienetze erhöhen. Das Investitionsvolumen werde weiter steigen, sagte Eons Netzchef Thomas König am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im brandenburgischen Biesenthal. Der Manager schränkte ein, dass dies vom Verwaltungsrat noch genehmigt werden müsse. Er verwies aber auch auf die vergangenen Jahre, als Eon seine Investitionsziele stets nach oben geschraubt habe. Nach aktuellem Stand wollen die Essener bis 2027 rund 26 Milliarden Euro in die Hand nehmen.

12.10.2023 12:59