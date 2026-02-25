Für die Prognose 2026 hat Eon die Vergleichswerte aus 2025 angepasst: So sind die operativen Ergebnisse nun um temporäre regulatorische Effekte im Netzgeschäft angeglichen. Unter dieser Voraussetzung soll sich für das laufende Jahr ein bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro ergeben, womit es im schlechtesten Fall stabil bliebe. Gleiches gilt für den bereinigten Konzernüberschuss, der bei 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro liegen soll./lew/stk
