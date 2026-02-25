Der Energiekonzern Eon hat im vergangenen Jahr von den milliardenschweren Investitionen in den Ausbau des Energienetzes profitiert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) stieg um 9 Prozent auf 9,85 Milliarden Euro, teilte Eon am Mittwoch in Essen bei der Vorlage seines Geschäftsberichts mit. Die Essener investierten 8,5 Milliarden Euro. Zugleich sind die guten finanziellen Ergebnisse die Voraussetzung für diese Investitionen, wie Finanzchefin Nadia Jakobi laut Mitteilung sagte. Im laufenden Jahr plant Eon Investitionen von 8,7 Milliarden Euro.