Der deutsche Energieversorger Eon hat das vergangene Jahr besser abgeschlossen als am Markt erwartet. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) lag bei gut 9 Milliarden Euro, teilte Eon am Mittwoch in Essen mit. Das sind zwar drei Prozent weniger als 2023, allerdings hatten Analysten einen noch stärkeren Rückgang erwartet. Auch hätten die vom Unternehmen befragten Experten bislang nicht damit gerechnet, dass Eon 2025 wieder das Ergebnisniveau von 2023 erreicht. Das Management des Dax-Konzerns ist hingegen davon überzeugt.