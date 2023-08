Angesichts eines schwächeren Finanzergebnisses hat der Energieversorger Eon im zweiten Quartal deutlich weniger verdient als ein Jahr zuvor. Auf die Aktionäre entfielen in den drei Monaten bis Ende Juni 1,16 Milliarden Euro Gewinn und damit 19 Prozent weniger, teilte der Konzern am Mittwoch in Essen mit. Das lag unter anderem an einem negativen Zinsergebnis, das im Vorjahr auch dank eines Bewertungseffekts deutlich positiv ausgefallen war. Zudem musste Eon diesmal Steuern zahlen, nachdem es ein Jahr zuvor eine Gutschrift gegeben hatte. Im Tagesgeschäft lief es aber, wie bereits bekannt, deutlich besser und auch die geplanten Investitionen nehmen Fahrt auf. Die Aktie gab in einem freundlichen Markt nach.

09.08.2023 11:32