Verivox: Strom-Durchschnittspreis liegt bei 31,6 Cent

Nach Angaben des Vergleichsportals Verivox ist der durchschnittliche Haushaltspreis für Strom mit 31,6 Cent je Kilowattstunde (kWh) derzeit genauso hoch wie zum Jahresbeginn. Zwischen den Stromtarifgruppen gebe es aber Unterschiede, erklärte ein Sprecher. So seien die Grundversorgungstarife von durchschnittlich 42,7 Cent/kWh im Januar 2026 auf aktuell 39,9 Cent/kWh gesunken. «Die Preissenkungen von durchschnittlich 6,5 Prozent gehen in erster Linie auf zum Jahreswechsel gesunkene Stromnetzentgelte zurück, die nach und nach weitergegeben werden», sagte er.