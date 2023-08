Deutschlands grösster Energieversorger Eon hat seine Absicht bekräftigt, die Preise für Strom und Gas zu senken. "Wir werden die gesunkenen Grosshandelspreise konsequent an unsere Kunden im Rahmen von Preissenkungen weitergeben", sagte Eon-Finanzvorstand Marc Spieker am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Essen. Die gesunkenen Grosshandelspreise würden an alle Eon-Kunden in einer "fairen Weise" weitergereicht.

09.08.2023 14:23