Die für die Energiewende nötigen Investitionen in Milliardenhöhe schieben den deutschen Energieversorger Eon weiter an. Bis 2028 sollen 43 Milliarden Euro investiert werden, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Essen mitteilte. Das ist eine Milliarde mehr, als bislang geplant war, die in den Ausbau der Netzinfrastruktur fliessen soll.