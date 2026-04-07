Der positive Ergebnissprung sei vor allem auf eine Neubewertung von Anlageimmobilien zurückzuführen, teilte das Unternehmen mit. Dabei habe EPH einen Bewertungsgewinn von etwa 9 Millionen Euro verbucht, begünstigt durch leicht steigende Marktmieten sowie stabile Diskontierungs- und Kapitalisierungssätze. Im Jahr 2024 hatte die Gesellschaft noch einen Bewertungsverlust von rund 24 Millionen Euro hinnehmen müssen.