Aufgrund von Änderungen des makroökonomischen Umfelds in Europa, die auf die Bewertung von Immobilien schlugen, erwartet das Unternehmen einen Verlust aus der Neubewertung der Immobilien in Höhe von 113 bis 116 Millionen Euro, wie es weiter hiess. Im Vorjahr hatten Neubewertungen für ein Plus von 30 Millionen Euro gesorgt.