Hauptgrund für das Plus ist den Angaben zufolge eine positive Neubewertung der Immobilienbestände. Diese habe rund 3 Millionen Euro betragen und sei vor allem auf leicht gestiegene Mietpreise sowie auf stabile Diskont- und Kapitalisierungssätze zurückzuführen. Ein Jahr zuvor hatte EPH noch Bewertungsverluste von 20 Millionen Euro verbucht, weil die Marktzinsen gestiegen waren.