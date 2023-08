Die an der SIX kotierte Immobiliengesellschaft EPH European Property will die Laufzeiten zweier Anleihen verlängern. Konkret wird eine Verlängerung um fünf Jahre (bis zum 30.9.2028) vorgeschlagen, wobei gleichzeitig der Zins auf 4,5 von 2,0 Prozent angehoben werden soll, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

14.08.2023 07:47