Die Mieteinnahmen fielen in der Zeit zwischen Januar und Juni minimal um 0,9 Prozent auf 32,6 Millionen Franken, wie das Unternehmen, das überwiegend in Schweizer Einkaufszentren investiert, am Mittwoch mitteilte. Zudem stieg der Leerstand auf 4,8 von 4,4 Prozent im Vorjahreshalbjahr.