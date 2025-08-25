Der Betriebsgewinn (EBITDA) inklusive Neubewertungen stieg um knapp 17 Prozent auf 40,6 Millionen, der Reingewinn um gut 30 Prozent auf 30,0 Millionen Franken. Ohne die Neubewertungseffekte und bereinigt um weitere Effekte wie Währungsentwicklung lag der Reingewinn bei 20,5 Millionen und damit um 2,8 Prozent über dem Vorjahr.