Die 2013 erstellte Liegenschaft verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 5500 Quadratmetern und erzielte im Geschäftsjahr 2025 Mieteinnahmen von 1,7 Millionen Franken. Trotz des Verkaufs hält Epic Suisse an ihrem Ausblick für das laufende Jahr fest. Das Unternehmen rechnet weiterhin mit einem Wachstum der Mieterträge von rund 1 Prozent gegenüber den 68,2 Millionen Franken im Jahr 2025.