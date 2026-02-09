Rücktritt des Stabschefs hinterlässt grosse Lücke

Starmer hat damit einen klaren Sündenbock, den er für die Entscheidung verantwortlich machen kann. Gleichzeitig verliert er einen engen Berater und klugen Strategen. Starmer würdigte am Sonntag dessen «zentrale Rolle» beim Erdrutschsieg der Labour-Partei bei den Parlamentswahlen 2024. «Es ist vor allem seinem Engagement, seiner Loyalität und seiner Führungsstärke zu verdanken, dass wir eine überwältigende Mehrheit errungen haben und die Chance haben, das Land zu verändern», erklärte Starmer.