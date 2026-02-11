Bei den zurückgehaltenen Dokumenten handle es sich nicht nur um Duplikate, sagte er. «Sie betreiben eine gewaltige Epstein-Vertuschung direkt aus dem Justizministerium heraus», warf der Demokrat Bondi vor. Ihr Ministerium hatte Ende vergangenen Monats etliche weitere Ermittlungsakten zum Fall Epstein veröffentlicht. Damit sei die Sichtung und Überprüfung der Unterlagen beendet, das Ministerium sei seiner Verpflichtung nachgekommen, sagte der stellvertretende Justizminister Todd Blanche damals.