Demokraten: Aussagen ergeben «überhaupt keinen Sinn»

Der demokratische Abgeordnete Ro Khanna sagte zu der Befragung, Lutnick habe versucht, frühere Aussagen, wonach er nach einem Treffen 2005 nie wieder mit Epstein in einem Raum sein wollte, umzudeuten: «Er versuchte, das Wort »ich« so umzudeuten, als habe er eigentlich gemeint, er werde Epstein nicht allein treffen - es sei aber völlig in Ordnung, wenn seine Frau und seine Kinder Epstein sehen. Das ergab überhaupt keinen Sinn.» Die Demokratin Yassamin Ansari sprach von einer «der ungeheuerlichsten Vertuschungen der amerikanischen Geschichte». Lutnick habe behauptet, vor seinem Besuch auf der Insel nichts von den Straftaten gewusst zu haben.