Finanzminister unter Bill Clinton

Summers war unter dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton von 1999 bis 2001 Finanzminister und später Berater des damaligen Präsidenten Barack Obama. Zu Beginn der 2000er war er Havard-Präsident. Zuletzt hatte der Ex-Minister neben einer Professur an der Uni auch andere Posten inne, unter anderem im Vorstand von ChatGPT-Betreiber OpenAI und als Kolumnist für Bloomberg News.