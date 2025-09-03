Trump klagt über «nie endende Demokraten-Lügen»

«Das sind Demokraten-Lügen, die nie enden», sagte Trump im Weissen Haus als Antwort auf die Statements der mutmasslichen Opfer. «Wir haben Tausende Seiten aus den Akten veröffentlicht und ich weiss, dass egal, was du tust, das wird immer weitergehen und weitergehen.» Trump beschwerte sich erneut über die Aufmerksamkeit, die das Thema bekomme. «Wir haben die erfolgreichsten acht Monate eines Präsidenten aller Zeiten und das ist alles, worüber ich reden möchte. Es ist das, worüber wir reden sollten, nicht die Epstein-Gerüchte.»