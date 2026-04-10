Bei einem Auftritt im Weissen Haus hatte die US-amerikanische First Lady den Kongress aufgefordert, Opfer des Sexualstraftäters unter Eid Aussagen zu lassen. «Jede einzelne Frau sollte auf Wunsch die Gelegenheit bekommen, ihre Geschichte öffentlich zu erzählen.» Ihr Auftritt führte zu Spekulationen über den Grund ihres Statements. Melania Trump betonte darin zunächst, dass sie kein Opfer Epsteins gewesen sei. Sie sagte auch, dass sie nie engere Freunde gewesen seien. Sie sprach von falschen Behauptungen, die aufhören müssten. Konkreter wurde sie nicht.