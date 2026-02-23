Insider-Informationen an Epstein weitergegeben?

Hintergrund waren die jüngsten Veröffentlichungen aus den Epstein-Akten des US-Justizministeriums. Daraus scheint hervorzugehen, dass Mandelson nicht nur enger mit dem US-Multimillionär Epstein verbandelt war als bislang bekannt, sondern diesem auch sensible Regierungsinformationen während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 zugespielt haben könnte. Mandelson war damals Wirtschaftsminister unter dem früheren Premierminister Gordon Brown.