In der Mitteilung zur Freilassung schrieb die Londoner Metropolitan Police erneut, dass Durchsuchungen an zwei Adressen durchgeführt worden seien. Die Entlassung unter Auflagen kann in Grossbritannien unter anderem bedeuten, dass sich der Beschuldigte nur an einer Adresse aufhalten darf oder seinen Reisepass abgeben muss. Der Vorwurf des Fehlverhaltens in einem öffentlichen Amt ist recht weit gefasst, es geht um den schwerwiegenden vorsätzlichen Missbrauch oder die Vernachlässigung von Befugnissen.