Mehrere Norweger tauchen prominent in den Epstein-Akten auf

Mona Juul war nach den jüngsten Enthüllungen in der vergangenen Woche zunächst suspendiert worden. Das Aussenministerium untersucht nun, was die Botschafterin über Epstein wusste, und wie und in welchem Umfang sie Kontakt mit dem US-Amerikaner hatte - auch, um zu klären, welche «weiteren Konsequenzen» der Fall für Juul haben könnte. Bislang ist die Norwegerin weiter beim Aussenministerium angestellt.