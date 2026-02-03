Zunächst hatte er auf die Frage, die ihm auf einem Podium beim World Governments Summit in Dubai gestellt wurde, abweisend reagiert. «Beim besten Willen: Ich bin mir nicht sicher, ob das Publikum hier auch nur im Geringsten daran interessiert ist.» Dann schwenkte er ein und hob die Opfer hervor, wobei nicht klar ist, wen er bei seiner rhetorischen Frage im Blick hatte.