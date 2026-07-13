Eines der Epstein-Opfer, Virginia Giuffre, hatte Andrew vorgeworfen, sie mehrfach missbraucht zu haben, auch als Minderjährige. Der frühere Prinz bestritt die Vorwürfe. Die britische Polizei ermittelt mittlerweile wegen des Verdachts des Fehlverhaltens in einem öffentlichen Amt. Hier soll es allerdings nicht um Andrews Zeit als Handelsbeauftragter des Königreichs gehen. Die Polizei gehe in ihren langwierigen Ermittlungen mehreren Ansätzen nach, hiess es im Mai./mj/DP/stw