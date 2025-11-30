Die Bevölkerung habe verstanden, dass die Unternehmen für Investitionen und Innovationen Geld brauchten, sagte Rühl am Sonntag im Schweizer Fernsehen SRF. Bei der Thematik sollte nun etwas Ruhe einkehren.
Das Steuersystem würde mit der Progression bereits jetzt Wohlhabendere stärker besteuern als weniger Wohlhabende, sagte Benjamin Mühlemann, Co-Präsident der FDP, gegenüber SRF. Die Reichsten würden überproportional an die Bundessteuer beitragen.
Gemäss Mühlemann bedeute die Ablehnung der Initiative kein Nein zum Klimaschutz. Das Ziel, mit dem Steuerertrag Klimaschutzmassnahmen umzusetzen, sei ein Feigenblatt gewesen. Das habe man an den Argumenten gesehen, die sich gegen die «bösen» Reichen richteten.
