Das Erdbeben habe sich um 04.24 Uhr ereignet, teilte der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich (SED) mit. Grundsätzlich seien kleinere Schäden bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich. Innerhalb von rund einer Stunde nach dem Beben gingen beim SED bereits 423 Verspürtmeldungen ein.