Gespenstisch neigt sich das mehrstöckige Wohnhaus in Hualien im Osten Taiwans zur Strasse. Jeden Moment könnte es umkippen. So wirkt es zumindest. Ein schweres Erdbeben hat am Mittwochmorgen (Ortszeit) an vielen Orten der ostasiatischen Insel ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Es gibt Tote, Verletzte und völlig zerstörte Autos und Gebäude. Zwei Deutsche waren zeitweilig in einem Tunnel eingeschlossen. Stunden nach dem Beben liegt die Zahl der Toten bei mindestens neun. Es wird damit gerechnet, dass die Opferzahl weiter steigt.