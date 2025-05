Das Erdbeben auf Walliser Kantonsgebiet dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein, hiess es. Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten, wie der Schweizerische Erdbebendienst (SED) der ETH Zürich am Sonntag schrieb.