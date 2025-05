Bern (awp/sda) - Der Schweizerische Erdbebendienst hat 10 Kilometer südöstlich von Mürren BE auf Walliser Kantonsgebiet ein Erdbeben in einer Tiefe von 7,6 Kilometern unter der Erde registriert. Zum Beben kam es am Sonntag um 13.30 Uhr. Gemäss dem Erdbebendienst erreichte es die Stärke von etwa 3,1 auf der Richterskala.