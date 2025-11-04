1,5 Grad fast sicher überschritten - aber vielleicht nicht für immer?

Das bislang heisseste Jahr 2024 hat die Marke von 1,5 Grad bereits gerissen - offiziell verfehlt gilt das Ziel erst im mehrjährigen Durchschnitt. Die Vereinten Nationen sehen die Überschreitung jedoch als kaum noch vermeidbar an. «Entschiedene, zeitnahe Verringerungen der Emissionen kann den Beginn der Überschreitung verzögern, aber nicht vollständig verhindern», schreiben die Autoren. «Die grosse Aufgabe, die vor uns liegt, besteht darin, dieses Überschreiten vorübergehend und minimal zu halten», sodass eine Rückkehr auf 1,5 Grad im Bereich des Möglichen bleibe.