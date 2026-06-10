Zuletzt hatte sich die DET im vergangenen Jahr mit der bis dahin zuständigen Hanseatic Energy Hub (HEH) auf die Übernahme der Bauarbeiten an der Suprastruktur geeinigt. Dabei geht es vor allem um den Bau von Verladearmen und Leitungen zwischen dem Festland und dem schwimmenden Terminal für flüssiges Erdgas (LNG). Zwischen beiden Unternehmen hatte es immer wieder Streit über diese Arbeiten gegeben.