Selenskyj pflichtete Erdogan in der Frage von Verhandlungen bei. «Wir hoffen auf die Stärke der türkischen Diplomatie und dass sie in Moskau verstanden wird.» Ohne konkreter zu werden, erwähnte der Ukrainer, dass «viele Prozesse aktiv sind». Kiew bemühe sich auch den Gefangenenaustausch mit Russland wieder aufzunehmen. «Wir hoffen, bis Ende des Jahres die Austausche wieder aufzunehmen», sagte Selenskyj. Vergangenes Wochenende hatte der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats Rustem Umjerow nach Gesprächen in der Türkei, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten über Vorbereitungen für den Austausch von 1.200 ukrainischen Kriegsgefangenen geschrieben. Von russischer Seite gab es dafür bisher keine Bestätigung.