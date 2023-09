Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird sich am Montag mit seinem Verbündeten, dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew, treffen. Nach Angaben des türkischen Präsidentenbüros wird Erdogan für einen Tag in die autonome aserbaidschanische Exklave Nachitschewan reisen, um dort mit Alijew die Situation in Bergkarabach zu erörtern.