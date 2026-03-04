Wegen ihrer Abhängigkeit von russischen Energielieferungen gilt für die Slowakei wie für Ungarn eine auch mit der Ukraine vereinbarte Ausnahme von den EU-Sanktionen gegen Russland. Sie darf noch bis Ende 2027 russisches Öl über die durch die Ukraine führende Druschba-Pipeline beziehen. Nach ukrainischen Angaben ist die Pipeline seit dem 27. Januar durch russische Drohnenangriffe beschädigt. Die Regierungen in Bratislava und Budapest werfen Kiew jedoch vor, selbst die Weiterleitung des Öls zu behindern. Sie kritisieren, dass Kiew ihnen keine unabhängige Inspektion der Pipeline erlaube./ct/DP/stw