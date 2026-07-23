Man freue sich, dass die Regierung eingeräumt habe, dass die Vorladungen gegen das Gesetz verstiessen, teilte er der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Doch es hätte gar nicht erst dazu kommen dürfen. Die Journalistinnen und Journalisten der Zeitung würden sich von solchen Taktiken nicht einschüchtern lassen, betonte McCraw.