Die Forderung, Krankenkassenprämien von den Steuern abziehen zu können, sei nicht neu, räumte Thomas Stettler (SVP/JU) ein. Allerdings habe der Bundesrat frühere Versprechungen, das Kostenwachstum zu stoppen, nicht eingehalten. Im Grunde handle es sich um eine Steuer, da die Menschen verpflichtet seien, sich zu versichern. Und das dafür verwendete Geld müsse auch als Einkommen versteuert werden, obwohl es nicht frei verfügbar sei.